Новини ТСН онлайн 14:00 2 квітня. Трамвай "злетів"! Діти зірвалися зі скелі! Що з допомогою від США?

Новини України та світу станом на 14:00 вівторка, 2 квітня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - На столичних Позняках трамвай зійшов з рейок на в'їхав на ринок. - Смерть у кар'єрі. На Вінниччині з 10-метрової скелі зірвалися двоє підлітків. Один з хлопців загинув, інший - у лікарні. - Заблокований кордон. Польські фермери поновили блокування пункту пропуску "Угринів" для українських вантажівок. Загалом, перекриті три пункти - "Угринів", "Ягодин" та "Рава-Руська". - Трансформатори за завищеними цінами. Детективи САП та НАБУ викрили організовану групу на чолі з ексрадником Офісу президента. - Як українські бійці відбивають ворожі атаки поблизу Кліщіївки за допомогою британської гармати та ударних дронів. Ексклюзив з передової. - Україна має дрони, здатні пролетіти понад тисячу кілометрів. Заяву міністра цифрової трансформації підтверджує ранкова "бавовна" у російському Татарстані. - Чи може Україна очікувати на ухвалення допомоги США після великодніх канікул? Інформація з Білого дому. - У Києві відкривають новий центр протезування. Це частина американського проєкту "Протез Фундейшен", де найкращі протезисти ставлять на ноги українських військових. - Подарувала друге життя. На Дніпропетровщині пересадили нирку від матері 15-річній доньці.