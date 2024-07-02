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Новини ТСН онлайн 14:00 2 липня. Затримано ФСБшників в Одесі, вибухи в Курську, вʼязнів мобілізують

Новини ТСН онлайн 14:00 2 липня. Затримано ФСБшників в Одесі, вибухи в Курську, вʼязнів мобілізують

В Одесі затримано агентів ФСБ!

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Новини України та світу станом на 14:00, 2 липня 2024 року, в огляді ТСН

    

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