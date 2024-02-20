Новини ТСН онлайн: 14:00 20 лютого. Загострення ситуації на кордоні, наслідки атаки і бананова війна

Новини України та світу станом на 14:00, 20 лютого 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - У Сумах шукають під завалами людей, після ранкової російської атаки - Державна зрада: ДБР повідомило про підозру Володимиру Сівковичу, який десять років тому був керував побиттям студентів на Майдані. - Польські фермери розсипають українське зерно - цього разу на залізниці. Репортаж з місця подій. - День Героїв небесної сотні: родичі вимагають справедливості. - Санкції для Росії щонайменше до 2025 року. Євросоюз продовжив обмеження для країни-агресорки за незаконну окупацію українських територій. - Бананова війна: через російський шантаж Еквадор відмовився передавати зброю нашій державі. - Унікальна операція у Львові: українському захиснику відновили щелепу, використавши його власну кістку.