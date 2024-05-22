Новини ТСН онлайн 14:00 22 травня. План Росії "Харків за три дні"!

Новини України та світу станом на 14:00 середи, 22 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Харків за три дні: в розпорядженні британського видання "The Economist" опинився план наступу Росії на Харківщині. - Стрімкий наступ провалився, але росіяни не зменшують тиск на Харківщині, бої тривають цілодобово: репортаж із позицій піхотинців "Хартії". - Росіяни поцілили в дитсадок у Чугуєві: постраждало семеро людей, розбитий сусідній приватний будинок. - Депутати розбиратимуться із витратами на фортифікації та дрони: у парламенті створили відповідну ТСК. - Росія соває кордони Литви і Фінляндії: Кремль вирішив захопити Балтійське море. - Ізраїль відкликає дипломатів із країн, які визнають Палестинську державу. - Вінницькі Ескобари: подружжя залучило усіх родичів до виготовлення на поширення наркотиків. - Розкоші колаборантів - з молотка: скільки держава вторгувала за елітні квартири, конфісковані у ворогів України? - Стінгер на варті ментального здоров'я: як тхір веселить бійців на фронті. - Вбивчий торнадо у США: зруйноване ціле містечко.