Новини ТСН онлайн 14:00 23 квітня. Британія дає Україні ракети та боєприпаси!

Новини України та світу станом на 14:00 вівторка, 23 квітня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Двоє немовлят поранені на Одещині - росіяни атакували регіон ударними безпілотниками. Постраждали 9 людей. Четверо потерпілих - діти: 9 та 12 років, також двоє малюків, яким немає й року. - 2 людини загинули, ще 6 поранені на Херсонщині. Під ворожими обстрілами було 17 населених пунктів. Пошкоджено 8 багатоповерхівок та 26 приватних будинків, а також навчальний заклад, дитячий садок, будинок культури, об’єкт критичної інфраструктури та газогін. - Відбудують лише після війни - росіяни поцілили ракетою Х-59 по Харківській телевежі. Конструкцію перебито, пошкоджені технічні приміщення. - 86 бойових зіткнень за добу - Генштаб ЗСУ повідомляє, що росіяни продовжують активні атаки вздовж усієї лінії фронту. - 1600 ракет та 4 млн боєприпасів - Велика Британія надасть новий пакет допомоги Україні. - Північна Корея уперше провела військові навчання з імітацією ядерного пуску. - Українські консульства перестануть надавати послуги чоловікам призовного віку. Що кажуть у МЗС? - Земельна справа міністра! Миколу Сольського підозрюють в оборудках із землею на 200 млн грн. - Понад сотня гранат та тисячі набоїв - на Вінниччині знайшли боєприпаси, які викинули двоє військових, що напали на копів. - 15 років з конфіскацією майна - у Дніпрі оголосили вирок зраднику, який наводив російські ракети на Придніпровську ТЕС. - 23 квітня мають оголосити вирок нацгвардійцю, який два роки тому розстріляв колег на заводі у Дніпрі. Тоді загинули 4 військових та одна цивільна жінка. - Водопілля на Київщині. Ґрунтові води піднялися на 70 см, затопило підвали та присадибні ділянки. Якщо дощі триватимуть, рівень води може ще зрости. - Хортицю відкрили для туристів! Відвідувачів знову пускатимуть на територію заповідника. Які локації доступні?