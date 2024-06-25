Новини ТСН онлайн 14:00 25 червня. Історичний день для України, чи арештують Тищенка і кому Леніна?

Новини України та світу станом на 14:00, 25 червня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Історична мить! Євросоюз офіційно розпочав переговори з Україною про її вступ. - По 7 годин поспіль без світла - перспектива на найближчі місяці. Через ворожі обстріли та ремонти на атомних станціях в енергосистемі України виник дефіцит. - У Івано-Франківську вибухнув і спалахнув генератор, який встановили на одному з балконів житлової багатоповерхівки. - Запобіжний захід для Миколи Тищенка обирає Печерський райсуд столиці. Прокурори просять для нардепа цілодобовий домашній арешт. - КАБи, дрони та бойові зіткнення. Де ситуація на фронті найбільш напружена та які втрати поніс ворог? - Що увійде до нового пакету допомоги США на 150 мільйонів доларів, про яку планують оголосити сьогодні. - Група школярів ледь не потонула під час сплаву гірською річкою на Закарпатті. Дітям допомогли вибратися на берег рятувальники. - Мити руки і уважно ставитися до свіжості продуктів. Цьогоріч ризик виникнення літніх інфекцій став більшим - через відключення електроенергії. - Не бояться блекаутів і самі виробляють електроенергію. Секрети енергетичної незалежності із Хмельницького. - Вождя - на аукціон, гроші - на ЗСУ. У Запоріжжі виставили на продаж найбільший в Україні пам'ятник Леніну.