Новини ТСН онлайн 14:00 25 липня. Польща посилює ППО, Скандал на Волині і поляки кажуть “паляниця”

Новини України та світу станом на 14:00, 25 липня 2024 року, в огляді ТСН: Півтори сотні бойових зіткнень та атаки ворога по всій лінії фронту. На яких напрямках ситуація найскладніша? - Контузія, а потім ще й аварія. У Дніпрі врятували життя 27-річного бійця, який дорогою з передової потрапив у тяжку ДТП. - Українські сили ППО знищили 25 із 38-ми ударних безпілотників ворога. Три шахеди зникли з поля зору, перетнувши кордон з Румунією. - З першого серпня Польща посилює ППО на східному кордоні, щоб захистити свій повітряний простір від російських безпілотників. - Нові подробиці замаху на Трампа. Що шукав в інтернеті стрілець незадовго до нападу на президента США? - У Тернополі повідомили про підозру двом представникам ТЦК, які наживалися на хабарях за відстрочку від мобілізації. - Скандал із перейменуванням на Волині. У Колдяжному місцева влада не підтримала ідею одну із вулиць назвати іменем сестри Лесі Українки. - “Скажи «Паляниця!”. У Варшаві розмовний клуб української мови відвідують не тільки біженці з України, а й поляки, які бажають вивчити українську.