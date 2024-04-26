Новини ТСН онлайн 14:00 26 квітня. Затримано військових, які допомагали підозрюваним у вбивстві копа

Новини України та світу станом на 14:00 четверга, 26 квітня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Росіяни обстрілюють прифронтові населені пункти авіабомбами та ракетами: шестеро цивільних загинуло, 24 - поранені. До 11 зросла кількість постраждалих від учорашнього удару "Іскандером" по вокзалу у Балаклії - Прагнуть наступати на "оборонний пояс" українських військових на Донецькому напрямку: росіяни за будь-яку ціну намагаються взяти Часів Яр до того, як надійде американська допомога - Журналістка, що стала мінометницею: Алла Пушкарук на псевдо "Рута" загинула під обстрілом на Донеччині - Один із 27: у Львові визначилися, яким буде меморіальний комплекс військових поховань героїв України - 38-мі роковини Чорнобильської трагедії: як це було - 75 з половиною мільйона гривень - аби не сидів 2 місяці в СІЗО: за міністра агрополітики внесли заставу. Запобіжний захід Вищий антикорупційний суд оголосив за кілька годин до цього. Напередодні Микола Сольський написав заяву про звільнення - Військових, які допомагали втекти підозрюваним у вбивстві поліцейського на Вінниччині, затримали - Замість рятувати місто від наслідків ворожих обстрілів - допомагали скидати на нього авіабомби: у Харкові затримали двох ремонтників, які шпигували для російських спецслужб. - Велика вода. Які регіони України страждають від весняних паводків? - Коли чекати останніх заморозків сезону: прогноз Гідрометцентру - Долина нарцисів забуяла на Закарпатті