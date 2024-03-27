Новини ТСН онлайн 14:00 27 березня. Затримано коригувальників, нагляд за лікарями і рекордний кептар

Новини України та світу станом на 14:00, 26 березня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Наводили ракетні удари по військових частинах, об’єктах енергетики і телекомунікаціях. СБУ затримала двох коригувальників ракетних ударів в Києві та Одесі. - - Що буде з пошкодженою багатоповерхівкою? В Одесі демонтують частину будівлі, в яку на початку березня поцілив російський дрон. Тоді загинуло 12 людей. - Нововведення в українських лікарнях. Там з’явиться представник пацієнта, якому можна поскаржитись, якщо немає медикаментів або порушують права хворого. - Яке майбутнє українського зерна? Євросоюз може посилити обмеження для української агропродукції. Країни шукають компроміс, на яких умовах продовжувати безмитну торгівлю з Україною. - Нові правила ввезення гуманітарної допомоги. Від 1 квітня діятимуть тільки електронні декларації. За словами чиновників, це дозволить бачити, що завозять до країни і чи доходить допомога до адресатів. - Рекордний кептар вишили на Дніпропетровщині. Кожух вийшов заввишки у понад три метри та вагою у тридцять кілограмів. - Дегустувати українське. У столиці проходить професійний конкурс, в якому беруть участь українські виробники - від дитячого харчування до солодощів.