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Новини ТСН онлайн 14:00 28 травня. F-16 для України, крадіжка на мільйон і немовля-богатир

Новини ТСН онлайн 14:00 28 травня. F-16 для України, крадіжка на мільйон і немовля-богатир

Україну накриють піщані бурі та дощі із вмістом піску

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Новини України та світу станом на 14:00, 28 травня 2024 року, в огляді ТСН

    

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