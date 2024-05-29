Новини ТСН онлайн 14:00 29 травня. Нарощення боїв, дозвіл бити по Росії і депортації дітей

Новини України та світу станом на 14:00, 29 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Росіяни наростили інтенсивність своїх атак майже по всій лінії фронту. Найбільш напружена ситуація на Покровському напрямку. - Як воїни 92-ої ОШБР імені кошового отамана Івана Сірка уже вдруге боронять Харківщину - репортаж Олександра Моторного. - Україна може бити по Росії польською зброєю - сказав заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Хто ще із західних союзників підтримує дозвіл нейтралізувати російські військові об’єкти? - Швеція оголосила про виділення понад 1 мільярда євро на потреби української армії. Зокрема - літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890. Які його можливості? - Три КАБи скинули росіяни на середмістя Торецька на Донеччині. Під руїнами загинуло подружжя. Під завалами ще шукають людей. - Репресіями назвав конфіскацію житла та майна українців на окупованих територіях очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Що робити, якщо ви дізнались, що ваше житло окупанти конфіскувати? - Росія готується влітку активно депортувати дітей з окупованих українських територій, пише Інститут вивчення війни. - 70 % російських та білоруських атлетів, які планують їхати на Олімпіаду до Парижа публічно підтримують військову агресію. Як відреагує МОК?