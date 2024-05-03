Новини ТСН онлайн 14:00 3 травня. "Обмежено придатні" все, "тітушки" в Грузії і сяйво над Україною

Новини України та світу станом на 14:00, 3 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Вже від завтра статусу "обмежено придатний" не буде. 4 травня набуває чинності закон про забезпечення прав військових на соціальний захист. Які подальші дії військовозобов'язаних? - Цього місяця Росія введе в дію тришаровий план із дестабілізації України, - заступник керівника ГУР МОУ Вадим Скібіцький. В чому він полягає? - Україна має право використовувати британську зброю по цілях в Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва. - В Європарламенті зростають рейтинги правих політсил перед літніми виборами. Чим це загрожує Брюсселю та Києву? - Нагадує український Майдан. На протестах у Грузії помітили тітушок, які били активістів. - У Чернівцях - вперше в Україні - військових поховали у братській могилі. Разом захоронили останки 19-ти захисників. Бійці загинули разом під час авіанальоту на Київщині у березні 2022 року. - Вигулюючи пса шукав цілі для ракетних ударів. У Харкові СБУ затримала чоловіка, який працював на російську розвідку. Аби не привертати до себе увагу чоловік ходив на завдання з собакою. - На Великдень погода в Україні зміниться. В яких регіонах чекати на похолодання? - Рожеве сяйво у небі над Україною. Як називається і що кажуть науковці?