Новини ТСН онлайн 14:00 30 квітня. Житомирщина на вухах: вчитель порізав учнів ножем!

Новини України та світу станом на 14:00 вівторка, 30 квітня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Убивство на Житомирщині. Конфлікт учителя та учнів закінчився трагедією. - Жалоба в Одесі. У місті після ракетного удару 5 загиблих, понад 3 десятки поранених, серед яких є діти. - З'явилося відео моменту ракетного удару по Одесі: уламки розлітаються на всі боки. - Ранкові удари по середмістю Харкова, відомо про загиблого і поранених. - Росіяни обирають напрямок удару в районі Авдіївки: Інститут дослідження війни. Останні оновлення з фронту. - Неймовірна історія порятунку пораненого 19-річного добровольця з Івано-Франківщини. - У Дніпрі здають кров для поранених. День донора оголосила лікарня, що рятує постраждалих внаслідок російської агресії. - Справа "Паші Мерседеса". Печерський районний суд столиці слухає справу митрополита Павла, якого обвинувачують у виправдовуванні російської агресії. - Першими зустрічали ворога, а тепер боронять Україну разом із збройними сили. Прикордонники відзначають професійне свято. - Естонія не висилатиме українських чоловіків з протермінованими паспортами. Як на призупинення консульських послуг відреагували у інших європейських країнах? - Вирок шпигуну. Колишнього співробітника Пентагону засудили до 21 року у в'язниці за спробу продати секретні дані російському агенту. - У столиці посеред дороги перекинулася фура: вражаюче відео. Вантажівка вилетіла на тротуар, де ледь не розчавила пішохода. - Від 1 травня в Україні починають діяти нові положення ПДР. Про які зміни треба знати водіям?