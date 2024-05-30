Новини ТСН онлайн 14:00 30 травня. Новий "улов" ГУР у морі! катування в українських колоніях

Новини України та світу станом на 14:00, 30 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Тунець по-кримськи від ГУР. Під час нічної атаки в Криму знищено 2 російських катера типу КС-701 "Тунець". - Щонайменше 8 ракет прилетіло по Харкову та передмістю цієї ночі. Семеро людей травмовані. Внаслідок обстрілу пошкоджено газогін. - Численні факти катування в українських колоніях викрило ДБР. Йдеться про знущання та побиття ув’язнених у низці регіонів. - "Равлик" на поміч нашим бійцям: на Криворіжчині презентували наземний роботизований комплекс, що підвозить боєкомплекти, евакуює поранених та стріляє по ворогу з кулемета. - "Лють" для знищення ворога: ще один вид наземного безпілотника поповнить ряди Збройних Сил України. Завдяки автоматичній гарматі та чималій кількості систем він може вести вогонь по ворогу як вдень, так і вночі. - "Іван Мазепа" на ходу: новітній український корвет вийшов на перші випробування у Туреччині. Корвет озброєний торпедами і протикорабельними ракетами різних типів. - Не один, а цілих два! У Швеції уточнили, скільки літаків радіолокаційної розвідки нададуть нашій державі. - Президент США наближається до зняття заборони на удари американською зброєю по російській території - про це пише Нью-Йорк Таймз. - Шестисантиметрова діра у чолі, множинні уламки в головному мозку та очах. У Дніпрі врятували військового, що отримав тяжке поранення на Донеччині. - Безоплатне лікування зубів для військових: в уряді розглядають можливість запровадити допомогу бійцям. Бюджет на одну людину складатиме 40 тисяч гривень. - Голодомор, Голокост, депортація кримських татар та Геноцид вірмен і ромів. В Одесі відкрили унікальник музей, присвячений геноцидам "Територія пам'яті". - Сезон черешні розпочато! Як на Запоріжжі збирають смакоту під ворожими обстрілами?