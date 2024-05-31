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Новини ТСН онлайн 14:00 31 травня. Нещасний випадок з дітьми в Ужгороді! Повернення героїв на щиті

Новини ТСН онлайн 14:00 31 травня. Нещасний випадок з дітьми в Ужгороді! Повернення героїв на щиті

Герої "на щиті" повертаються додому... 212 захисників вдалося повернути для гідного поховання

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Новини України та світу станом на 14:00, 31 травня 2024 року, в огляді ТСН

    

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