Новини ТСН онлайн 14:00 4 липня. Бої за Часів Яр, рекордна "такса" за втечу і пекельні +40

Новини України та світу станом на 14:00, 43 липня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Запеклі бої у Часовім Яру. Сили оборони відійшли з мікрорайону Канал. - Росіяни б'ють по цивільним - є загиблі й поранені на Запоріжжі та Херсонщині. - Зросло число жертв обстрілу Дніпра. У лікарні померла 60-річна жінка. - 9-річний хлопчик, який вижив після ракетного удару по Вінниці, уперше від 2022 року повернувся у рідне місто - Саміт НАТО у Вашингтоні. Чого чекати Україні? - Без Карлсона - в Офісі президента спростували повідомлення, буцім Зеленський дасть планує дати інтерв'ю скандальному журналісту. - $20 000 за втечу через кордон. Рекордна "такса" для ухилянта. - 2 мільйони українців оновили дані через "Резерв+". - Графік знеструмлень на 4 липня. Чи вистачить електрики у дні аномальної спеки? - Пекельні +40!!! Прогноз синоптиків лякає. - Полюють на диверсантів та евакуюють цивільних з-під обстрілів - в Україні відзначають День Національної поліції. - Гастро-перфоманс у декораціях бункера «Азовсталі» - несподівана прем'єра у театрі корифеїв у Кропивницькому.