Новини ТСН онлайн 14:00 6 червня. Удари по російських кораблю та НПЗ!

Новини України та світу станом на 14:00 четверга, 6 червня 2024 року, в огляді ТСН - "Сатурн" пішов на дно! Українські морські дрони знищили російський корабель. - Запеклі бої на Донеччині! Окупантам вдалося просунутися в районі Красногорівки та поблизу сіл Новопокровське і Архангельске. - Свіжа бавовна в Росії. Дрони атакували Новошахтинський нафтопереробний завод. Горять дві установки з переробки нафти. - 4 людей вбили та 14 поранили росіяни на Донеччині. Серед травмованих - трирічна дитина. Окупанти вдарили по Селидовому, Краматорську та Берестку. - За графіком і частіше - енергетики розповіли, коли і кому вимикатимуть електрику. - 2 українки загинули в залізничній аварії у Чехії. Пасажирський потяг, що прямував до України, зіткнувся з вантажним. - Рік, як росіяни підірвали Каховську ГЕС! Енергетики оцінюють збитки, екологи прогнозують наслідки. - Напав на волонтерку через українську мову! У Києві затримали агресивного українофоба. - Сутичка зі стріляниною. У Вінниці затримали військового, який під час сварки поцілив в охоронця. - 5 років умовно та конфіскація. Суд ухвалив вирок у справі рівненського лісівника. Обвинувачений уклав угоду із САП і перерахував 5 млн грн на потреби ЗСУ. - День журналіста. В Україні згадують загиблих медійників. Від початку повномасштабного вторгнення окупанти убили 91 журналіста. - Шотландія на протезах. Українські воїни-ветерани вирушили на щорічний всесвітньовідомий марш-кидок. Ветерани на протезах пройдуть 35 кілометрів Шотландським високогір'ям, легкопоранені мають здолати шлях у 85 кілометрів.