Новини ТСН онлайн 14:00 6 лютого. Нові літаки для України та скандал із сином Трампа!

Новини України та світу станом 14.00, 6 лютого 2025 року, в огляді ТСН. - Чистий четвер від силовиків. САП та НАБУ проводять масштабну операцію під назвою "Чисте місто". Хто під прицілом? - Оголосити евакуацію та внести територію до зони бойових дій - заява голови Новопавлівської громади Дніпропетровщини. - Кореспондентка ТСН побувала у Новопавліській громаді, яку ворог щодня нищить авіабомбами. Ексклюзивний репортаж. - Щоденні атаки дронами. На прикордонні Сумщини росіяни полюють на цивільні автівки та спецтранспорт. - ЗСУ активізувались на Курщині, зед-активісти волають про новий прорив в районі Суджі та Бердина. Місцеві в шоці - росіяни змушені підтягувати резерви. - Довгоочікуване поповнення в українському небі! Захищати мирні міста з повітря прибули французькі літаки Міраж-2000. - Енергетична ізоляція Калінінграда наближається! Від завтра країни Балтії почнуть від'єднуватися від російської енергосистеми. - Ексгумація останків поляків на Тернопільщині: польський фонд завершує формувати місію, яка займатиметься цим питанням. - Підрив будинку - поранений ветеран. У Харкові правоохоронці затримали жінку, яка заклала вибухівку біля оселі колишнього військового. - Вижив після поранення, відновився і повернувся до роботи. Агронома з прифронтового Запоріжжя Президент України нагородив Орденом «За мужність». - Чорні лісоруби. На Волині поліцейські затримали чоловіків які незаконно вирубували та збували деревину. - Полював не там і не на тих. Дональда Трампа-молодшого у Італії звинуватили у незаконному полюванні.