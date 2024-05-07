Новини ТСН онлайн 14:00 7 травня. У Тисі втопилися вже 27 ухилянтів!

Новини України та світу станом на 14:00 вівторка, 7 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - 31 штурм за добу - росіяни атакують на Авдіївському напрямку. - 25 ворожих танків, 37 артилерійських систем та понад тисяча окупантів - свіжі дані про втрати ворога від Генштабу ЗСУ. - Чи стріляти по Кримському мосту? ЗМІ повідомляють про "демілітаризацію" переправи. - Одна людина загинула, ще четверо дістали поранення - росіяни КАБами обстріляли прикордоння Сумщини. - Студенти об’єдналися, аби допомогти відбудувати оселі, поруйновані російськими обстрілами. - Збрехали своїм же вірянам. Прихильники Московського патріархату розігнали в соцмережах фейк про дату демонтажу самобуду поблизу Десятинної церкви, якого на сьогодні навіть не планували. - Потопельник у Тисі. Скільки чоловіків загинули під час спроби втекти за кордон? - Маршрутка влетіла у вантажівку на Воскресенському проспекті в Києві. Постраждали водій маршрутки та 8 пасажирів. - Робот-вогнеборець. У Миколаєві гасити пожежу допоміг робот, який здатен працювати впритул до вогню. - Поштова марка на честь прикордонників. - Особлива англійська. У Луцьку підліток з аутизмом викладає іноземну мову. - Хмиз, квіти й виноград - чудернацькі сукні на балу Met Gala в Нью-Йорку.