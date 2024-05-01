Новини ТСН онлайн 16:00 1 травня. В Одесі загинули підлітки, які бігли в укриття

Новини України та світу станом на 16:00 середи, 1 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Через атаку трьома ракетами "Іскандер" по Одесі загинуло троє людей, двоє з них підлітки, які бігли в укриття. На Одещинні день жалоби. - У Золочеві на Харківщині після удару російськими КАБами вже 6 постраждалих, серед них 11-річний хлопчик. Двоє людей загинули. - СБУ оголосила підозру митрополиту російської церкви в Україні Луці Запорізькому за розпалювання релігійної ненависті. Йому загрожує до 5 років тюрми з конфіскацією майна. - На Великодні богослужіння в Україні прийде до 10 мільйонів людей - розповіли у Нацполіції. За правопорядком слідкуватиме понад 23 тисяч силовиків. - Сьогодні в Межигір’ї почала роботу комісія, яка має здійснити огляд майна для передачі його в управління держави. - Посівна під обстрілами. У Криворізькому районі на Дніпропетровщині після розмінування полів аграрії висаджують культури. Небезпека прильотів зберігається. - Першу жіночу добровільну бригаду рятувальниць утворили на Рівненщині у селі Велика Омеляна. Команда вчиться гасити займання і надавати допомогу.