Новини ТСН онлайн 16:00 10 липня. Атака на одеський порт, наступ РФ на Донеччину, що зі світлом?

Новини України та світу станом на 16:00, 10 липня 2024 року, в огляді ТСН: – Росіяни тиснуть на Донеччині, беруть під контроль села. – На Харківщині ЗСУ відновлюють позиції. – Ракетна атака на одеський порт: є загиблі і поранені. – Атака дронів на запорізьке село Біленьке: три десятки родин залишилися без житла. – Росія б'є по енергетиці: звідки братимемо світло? – Питна вода повернулася у Бучу: у місті-герої відновили систему очистки води. – Тренування за програмою НАТО: як одеські курсанти вчаться бути десантниками. – «Захист України» по-новому: до чого готуватися старшокласникам? – Як прикарпатським волонтерам на аукціоні вдалося ВТРИЧІ перевершити власні очікування.