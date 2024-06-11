Новини ТСН онлайн 16:00 11 червня. Бійка з ТЦК, удар по Харкову і арешт доньки ексмера

Новини України та світу станом на 16:00, 11 червня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Коли чекати на "Петріоти" для України? У Берліні за участі Володимира Зеленського відбувається конференція з відновлення України. Всі останні заяви європейських лідерів. - Оперативна ситуація в областях після російських обстрілів: є загиблі та поранені - Понівечені будинки, гаражі, автівки - репортаж з місця прильоту у Харкові. - Бійка між співробітником ТЦК і чоловіком з його матірʼю. Яка причина конфлікту? - У столиці дефіцит водіїв громадського транспорту та комунальників. Як через це зміниться графік руху транспорту? - Йшов, тримаючись за закривавлений живіт: свідчення очевидців з місця зухвалого розстрілу чиновника в Запоріжжі. - СБУ затримала в Києві доньку ексмера Полтави. Жінка співпрацювала з окупантами під час російських виборів. - Ще місяць під арештом без можливості застави. Київський апеляційний суд залишив під вартою експрезидента “Мотор Січі” В’ячеслава Богуслаєва. - День пам'яті домашніх тварин: історії улюбленців, які врятувалися під час війни. - Джамала вперше показала свого новонародженого сина. Світлиною відома співачка поділилася у соцмережах.