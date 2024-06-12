Новини ТСН онлайн 16:00 12 червня. Наслідки нічної атаки, смерть дитини і Справа Байдена-молодшого

Новини України та світу станом на 16:00 середи, 12 червня 2024 року, в огляді ТСН: - Наслідки ракетної атаки по Києву - ракети вдалося збити на підльоті до столиці. Утім на Київщині виникла пожежа. - Масована нічна атака і обстріл прифронтових регіонів. Є поранені у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Херсонській областях. - Гучні вибухи в окупованому Криму. За даними Генштабу, українські військові філігранно знищили російську ППО. - Не підтримуватиме Україну, але й не заважатиме іншим допомагати. Очільник Угорщини Орбан повідомив про нові домовленості з генсеком НАТО. - Сина президента США Хантера Байдена визнали винним у брехні під час купівлі вогнепальної зброї - він вказав, що не має наркотичної залежності. Яке покарання його чекає і чи вплине це на вибори президента? - У Німеччині знайшли тіло дитини. Поліція підозрює, що це зникла 9-річна українка. - Повелителі безпілотників. В Україні найближчим часом там відкриють рекрутинговий центр для операторів дронів. Кого чекають на навчання? - Залита столиця. У Києві від ночі майже без упину вирує негода, енергетики попереджають про можливе аварійне відключення світла на Київщині.