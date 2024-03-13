Новини ТСН онлайн: 16:00 13 березня. У Кривому Розі ще одна жертва! Жахливі наслідки удару по Сумах

Новини України та світу станом на 16:00, 13 березня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Смертоносний "приліт" ворожого дрона у багатоповерхівку в Сумах. - Кілометрові ходи та тисячі бліндажів: на Харківщині будують другу лінію оборони. - Поляки знову заблокували пункт пропуску "Краківець" - На кордоні затримали українських журналістів, які проводили розслідування щодо торгівлі Польщі з Росією. - Суддівське питання на паузі. Скільки часу знадобиться Вищій Раді правосуддя, щоб позбавити Олексія Тандира суддівськоі мантії? - Ажіотаж на весняні шкільні канікули: "Укрзалізниця" запроваджує додаткові рейси поїздів - Намагалась зірвати контрнаступ збройних сил на Харківщині: СБУ затримала жінку, яка передавала ворогу місця дислокації українських військових. - Скажена лисиця у середмісті Кропивницького. - Дорога до Антарктиди: коли українська наукова експедиція нарешті дістанеться замерзлого континента?