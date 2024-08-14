Новини ТСН онлайн 16:00 14 серпня. Нагорна в Суджі! Мінус російський Су-34 та атака по аеродромах!

Новини України та світу станом на 16:00 середи, 14 серпня 2024 року, в огляді ТСН: - Мінус ще один бомбардувальник. На Курщині Збройні сили України приземлили ворожий Су-34. - Знімальна група ТСН у Курській області. Ексклюзивні кадри з міста Суджа. Останні подробиці української наступальної операції. - Як у світі реагують на події на український прорив на Курщині? - Одразу 4 російські аеродроми атакували у ніч проти 14 серпня СБУ та військові. Це наймасштабніша подібна операція від початку повномасштабного вторгнення. - Ворог б'є по інфраструктурі Чернігівщини та Житомирщини. Прилітає також по Донеччині, Сумщині, Херсонщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. - Незаконне збагачення на понад 56 мільйонів гривень - НАБУ підозрює у хабарництві ще одного високого чиновника. - Нові докази. СБУ оприлюднила перехоплені розмови фігурантів великої корупційної схеми, в організації якої підозрюють заступника міністра енергетики Олександра Хейла. - Вже всі олімпійці вдома - у Києві зустріли збірну з художньої гімнастики та команди з сучасного п’ятиборства та вільної боротьби.