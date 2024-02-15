Новини ТСН онлайн: 16:00 15 лютого. Наслідки ракетного удару, захист Авдіївки і підозра співачці

Новини України та світу станом на 16:00, 15 лютого 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Окупанти штурмують Авдіївку. Українські підрозділи відходять на вигідніші рубежі. За добу знищили понад 200 російських вояків. - Перун проти Макрона. Нова ІПСО росіян. - Російська бомба з космосу. Американські ЗМІ повідомляють, що росіяни мають намір вивести ядерну зброю у космос, аби нищити супутники. - Масований ракетний удар. Під Києвом із будинків позривало дахи, а серед лісу утворилась величезна вирва. Росія запустила по Україні Калібри, Іскандери, Х-59 та С-300. - Троє поранених, розбиті школи й житлові будинки. Росіяни скерували на Львів 10 ракет. - Пряме влучання у багатоповерхівку. У Херсоні росіяни вбили 19-річного юнака. 14-річна дівчина у тяжкому стані у лікарні. - Нова "бавовна" на Росії. Вибухи у Бєлгороді, Курську та на Алтаї. Горіли нафтобаза та оборонне підприємство із виробництва вибухівки, боєприпасів та твердопаливних зарядів для ракет. - Протест на кордоні. У відповідь на польську блокаду українські перевізники зупинятимуть польські фури на Волині. - Ремонт підземки. Другу ніч поспіль у Харкові ремонтують станцію метрополітену, яка "просіла" після ракетного удару. - Заочна підозра Повалій. Співачці, яка втекла до Росії, інкримінують колабораційну діяльність, публічні заклики до агресивної війни та виправдовування збройної агресії.