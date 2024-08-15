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Новини ТСН онлайн 16:00 15 серпня. На Курщині сотні полонених і спалах небезпечного вірусу в світі

Новини ТСН онлайн 16:00 15 серпня. На Курщині сотні полонених і спалах небезпечного вірусу в світі

Спалах вірусу з більшою смертністю! Світом шириться зараз ХІХ століття

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Новини України та світу станом на 16:00, 15 серпня 2024 року, в огляді ТСН

    

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