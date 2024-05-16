Новини ТСН онлайн 16:00 16 травня. Неприємний сюрприз для росії від ГУР! Атака дронів!

Новини України та світу станом на 16:00, 16 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Не блекаут, але світло вимикатимуть. Через дефіцит електроенергії, по Україні діятимуть графіки погодинних відключень. - Чи взмозі Україна підготуватися до наступного опалювального сезону? Прогнози експертів. - Наступ ворога на Харківщині зав'яз. Які плани окупантів стосовно Вовчанська? - Свіжа бавовна у Криму на аеродромі Бельбек. Цієї ночі було знищено ЗРК С-400, два літаки МІГ-31, горів склад паливно-мастильних матеріалів. Повідомляють про загиблих та поранених окупантів. - Неприємний сюрприз для оборонної галузі росії. Дрони ГУР вразили оборонне підприємство країни-агресорки у Тулі. - Євросоюз заморозить заявку Грузії на вступ, якщо скандальний закон про іноземних агентів набуде чинності, - попередження від європейських чиновників. - Може зупинити війну, але публічно говорить лише про те, що виступає "проти її затягування". росія та Китай випустили спільну заяву щодо війни у нашій державі. - Черги на україно-польському кордоні. Яка причина великого скупчення транспорту? - Шалено успішний виступ - кореспондентка ТСН відшукала заклад у стролиці, у якому зіграв на гітарі держсекретар США Ентоні Блінкен. - Єдина нація, єдине вбрання і спільна кров - одесити у вишиванках масово пішли здавати кров. - "Генетичний код нації": у День вишиванки Укрпошта презентувала одразу дві нових марки. Вони присвячені вишивкам Харківщини та Криму.