Новини ТСН онлайн 16:00 17 квітня. Кількість загиблих у Чернігові зростає. У Криму досі вибухи!

Новини України та світу станом на 16:00 вівторка, 17 квітня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - У Чернігові вже 14 загиблих, понад 60 поранених. Рятувальна операція у місті триває. Загалом від початку року ворог випустив по Чернігівщині понад 3 тисячі боєприпасів - каже голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. - Жорсткіші графіки відключень світла від ранку 17 квітня запровадили енергетики на Харківщині. За даними Укренерго, через похолодання зросло навантаження на мережі. - Закон про мобілізацію стане чинним за місяць. Чоловіки віком від 18 до 60 років упродовж двох місяців повинні оновити свої дані у ТЦК, через ЦНАПи або електронні кабінети призовників. - У Самарі на аеродромі "Кряж" розвідники знищили російський військовий гелікоптер Мі-8. - Бавовна у тимчасово окупованому Криму. Супутник США бачив 6 потужних пожеж на аеродромі в Джанкої. Боєприпаси вибухають і дотепер. - Чи залишиться Хорватія проукраїнською? У країні парламентські вибори - консервативний прем'єр Пленкович протистоїть проросійськи налаштованому президенту Мілановичу. - Сьогодні грузинський парламент в першому читанні ухвалив закон про іноагентів, який дуже нагадує російський. Цьому передували масштабні заворушення які розганяли з залученням спецпризначенців та водометів.