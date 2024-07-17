Новини ТСН онлайн 16:00 17 липня. Річниця МН-17, зрадники без нагород, знайшли викрадене немовля

Новини України та світу станом на 16:00, 17 липня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: – Ще 95 українських полонених повернулися додому в рамках обміну. – Бої в Часовому Ярі: як зараз виглядає місто? – Понад 110 боєзіткнень за минулу добу на фронті. – Обстріли України за цей день: Харківська, Донецька, Херсонська області під прицілом, є багато руйнувать будинків та інфраструктури, є загиблі та поранені. – Як тепер виїхати за кордон військовозобовʼязаним? Які потрібні документи? – Десята річниця збиття росіянами рейсу МН-17. – Зрадників України позбавлять державних нагород — Зеленський. – Поліція знайшла викраденого немовля в Полтавський області — викрадач виявився трансгендером. – Космотабір у середмісті столиці — в Києві діє інклюзивний табір для дітей з інвалідністю. – 285 підтягувань за годину — новий рекорд України.