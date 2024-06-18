Новини ТСН онлайн 16:00 18 червня. Унікальний танк для ЗСУ, скандал з Кадировим і прощання з пілотом

Новини України та світу станом на 16:00, 18 червня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - До 22 зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу Полтави. Серед поранених троє дітей. - 10 шахедів уночі збили на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Уламками пошкоджено будинки і авто. - Росіяни нарощують ударний кулак для наступу на Борову на Харківщині - DeepState. - Унікальну гібридну зброю "Франкенштейн", здатну збивати ракети та безпілотники, отримає Україна від концерну Rheinmetall. - Гарем неповнолітніх, вбивства опонентів і тісні зв'язки з Кремлем - російське видання "Проект" оприлюднило розслідування про Кадирова. - У столиці попрощалися з пілотом Валентином Коренчуком на позивний «Бджоляр». Він був одним із «Привидів Києва» - Підірвав гранату, аби похизуватися - на Дніпропетровщині через нетверезого молодика дістали поранення двоє людей. - Як аграрії сіють і збирають врожай під обстрілами - репортаж у День фермера України. - Роумінг - як вдома! Президент підписав Закон про єдину роумінгову систему із ЄС. - Українці на 18-річчя зможуть отримати сертифікат на придбання книжок. Як ще підтримає новий Закон книговидання в Україні? - У Києві стартував проєкт "Театр ветеранів" - інноваційний простір для психологічної та емоційної реабілітації військових. - Волонтери запросили пораненого бійця і його наречену на їхнє ж весілля. Де святкували?