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Новини ТСН онлайн 16:00 18 липня. Відкуп від покарання, подорожчання пального і бої за Кринки

Новини ТСН онлайн 16:00 18 липня. Відкуп від покарання, подорожчання пального і бої за Кринки

Дрони СБУ дісталися Донузлава! Вразили багато російського військового мотлоху!

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Новини України та світу станом на 16:00, 18 липня 2024 року, в огляді ТСН

    

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