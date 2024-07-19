Новини ТСН онлайн 16:00 19 липня. Стрілянина в Одесі, розкрадання оборонки і системний збій

Новини України та світу станом на 16:00, 19 липня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Схема на оборонці: 30 держслужбовців звинувачують у розкраданні 138 млн грн - Понад 130 бойових зіткнень за добу: де на фронті нині найскладніша ситуація? - Перший політик за 27 років: Володимира Зеленського зустріли у британському кабміні. - Глобальний системний збій: хто винен? І як привести до тями свій комп'ютер? - Стрілянина на одеському Привозі: чому затримання водія під наркотиками переросло у напад на патрульних? - 8000 доларів за два тижні за кордоном: чи вдалося харківському ухилянту домовитися із прикордонником? - Чи для всіх знеструмлення однакові? Результати енергетичної інспекції - Де у вихідні погода буде найкомфортнішою: прогноз на найближчі дні - Рятівник чи хайпожер: чоловік на Прикарпатті прихистив косуленя і зробив із нього зірку соцмереж