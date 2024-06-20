Новини ТСН онлайн 16:00 20 червня. Вибивають ворога з Вовчанська, убиті в полоні і обвал мосту

Новини України та світу станом на 16:00, 20 червня 2024 року, в огляді ТСН: Масована нічна атака на Україну. Серйозних ушкоджень зазнала одна з ТЕС, поранені 7 енергетиків. Через нічну атаку відімкнення світла триватимуть довше. ЗСУ звільнили частину території під Вовчанськом та просунулися на північний схід від Харкова - звіт Інституту вивчення війни. Перший результат візиту Путіна до КНДР - Південна Корея оголосила, що перегляне питання постачання зброї Україні. Ще один Patriot! Румунія передасть Україні систему ППО. Наруга над могилами героїв! Поліція затримала жінку, яку підозрюють у вандалізмі на Аскольдовій Могилі. Убиті в полоні - родичі українських бранців та правозахисники звинувачують росію у тортурах та убивствах полонених українців. Змушували ходити до російської школи і щопонеділка співати ворожий гімн - на підконтрольну Україні територію повернули 10 дітей з тимчасово окупованих районів Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя. 8 поранених, серед них одна дитина. Автобус з українцями перекинувся у Польщі. Транспортний безвіз: Україна та ЄС продовжили угоду про лібералізацію вантажних перевезень. Україна наступного тижня офіційно розпочне переговори щодо членства в ЄС - Стефанішина. Верховна Рада перезапускає роботу Бюро економічної безпеки. Народні депутати ухвалили закон щодо реформування БЕБ. Обвал мосту. У Києві відновили рух Повітрофлотським шляхопроводом, де напередодні впала частина конструкції і перекрила рух швидкісного трамвая. Літнє сонцестояння - традиції, забобони, прогнози. На йогу гуртом! Киян навчають практик, які поліпшують здоров'я.