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Новини ТСН онлайн: 16:00 21 лютого. Хто з поляків вибачається, обстріл цивільних і українська дивує

Новини ТСН онлайн: 16:00 21 лютого. Хто з поляків вибачається, обстріл цивільних і українська дивує

Вас точно це здивує! Секрети української мови та унікальна літера "Ї"!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 16:00, 21 лютого 2024 року, в огляді ТСН

    

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