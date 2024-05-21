Новини ТСН онлайн 16:00 21 травня. Наступ Росії на Сумщину? Роботодавці вручатимуть повістки!

Новини України та світу станом на 16:00 вівторка, 21 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Обстріли Харкова не припиняються ні на день. У ніч проти 21 травня місто окупанти атакували безпілотниками, а зранку ще й ракетами. Як переживають атаки люди, у яких вогнем зруйновані будинки та авто, - репортаж Вікторії Стрельцової. - Троє людей поранено в селі Антонівка неподалік Херсона - на них росіяни скинули вибухівку з дрона. - Росіяни можуть розпочати наступ на Сумщині так само, як це зараз відбувається на Харківщині - розповів у коментарі "Радіо Свобода" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. - Міністерка закордонних справ Німеччини уже всьоме завітала до Києва. Про що говорили з головою українського МЗС? - Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок разом з українським міністром енергетики відвідали одну з розбитих російськими ракетами електростанцій. Про що домовились? - Роботодавців зобов’яжуть вручати повістки своїм працівникам і забезпечувати їхнє прибуття до ТЦК. Але це можливо після того, як керівництво отримає розпорядження від районної, міської держадміністрації або ТЦК - це затвердив своєю постановою Кабмін. - Понад 400 тисяч військовозобов'язаних уже оновили дані через застосунок "Резерв+". Це у 80 разів більше, ніж було звернень через ЦНАПи. Остаточної статистики по ТЦК наразі немає. - В Одеському міському центрі надання адмінпослуг свої дані оновили лише 400 військовозобов'язаних. Кожен чоловік провів у черзі щонайбільше пів години і ще десять хвилин біля вікна фахівця. - Понад 3 тисячі засуджених написали заяви про бажання служити в армії. Як ухвалюватимуть рішення про умовно-дострокове звільнення? - Що спричинило напад із ножем на українського підлітка в німецькому місті Дортмунд? Як почувається хлопець і чи вже знайшли нападників - репортаж Наталії Фібріґ. - Донеччина та Луганщина - це культурна спадщина європейців, а не радянської влади. Саме під таким гаслом презентували вуличну виставку на Михайлівській площі в Києві.