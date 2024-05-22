Новини ТСН онлайн 16:00 22 травня. Загибель під час евакуації, тиск на Міноборони США і дрон як РСЗВ

Новини України та світу станом на 16:00 середи, 22 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Черговий ворожий удар по Харкову: 9 поранених та пожежі - Загибель поліцейського під час евакуації у Вовчанську - Озброєні "градами" "малюки": Український морський дрон як РСЗВ - Допомога від США - на фронті: як американські й українські снаряди нищать окупантів на Бахмутському напрямку - Швеція обіцяє Україні додатково ще сім мільярдів доларів. На що планують витратити гроші? - Конгресмени закликають міністра оборони США дозволити Україні бити американською зброєю по російській території - Підозра колишньому заступникові керівника Офісу президента - Навідник із Вовчанська: СБУ затримала чоловіка, який здавав росіянам українські позиції - Військова підготовка повертається у школи. Депутати ухвалили відповідний закон - Літопис захисту Азовсталі: виставка “Маріуполь. 86 днів оборони” у середмісті столиці - Як дефіцит електрики вплине на навчання студентів? Міносвіти дає поради