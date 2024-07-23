Новини ТСН онлайн 16:00 23 липня. Подовження воєнного стану, заборона МП і магнітні бурі атакують

Новини України та світу станом на 16:00, 23 липня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Верховна Рада продовжила дії воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів - до 9 листопада. - Частина народних депутатів заблокувала трибуну Верховної Ради із вимогою заборонити УПЦ. Хто проти заборони московської церкви? - Зенітники 110-тої бригади збили черговий російський Су-25 на Донеччині. - Росіяни атакували Очаків на Миколаївщині - там 4 поранених, серед них двоє підлітків. - Байден повертається до Білого Дому після вимушеної ізоляції через ковід. - Камала Гарріс зібрала достатню підтримку, аби стати кандидаткою у президенти США від демократів. Якою може бути її політика щодо України? - Болгарія може передати Україні боєприпаси та інше військове обладнання зі своїх складів. За яких умов? - Замислитися, як захистити своїх громадян та країни - радить лідерам демократичних держав посол України у Британії Валерій Залужний. - У Тернополі родини загиблих воїнів судяться через облаштування «Пантеону Героїв». Аргументи сторін вислухали наші кореспонденти. - На Харківщині затримали шахраїв, які вдавали з себе представників банку та крали у людей гроші. Як кіберполіція радить захищати свої кошти? - Як жителі села Городещина на Київщині скаржаться на фермера, у якого худоба живе в неналежних умовах, об'їдає їхні городи, і все одно мре від голоду. - У Миколаєві чоловік дивом уцілів після невдалої спроби потрапити у свою квартиру через балкон. Допомогли рятувальники. - Не купатися радять киянам - у КП "Плесо" перевірили пляжі і виявили у воді кишкову паличку. - Хочеться спати і ломить тіло? Це так на вас впливає магнітна буря. Що радять медики?