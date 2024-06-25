Новини ТСН онлайн 16:00 25 червня. Підозри Герасимову і Шойгу, запобіжка Тищенку і унікальний вантаж

Новини України та світу станом на 16:00, 25 червня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - На лаву підсудних разом із Путіном. Міжнародний кримінальний суд Гааги видав ордери на арешт начальника Генштабу росії Герасимова та колишнього міністра оборони Шойгу. Їх підозрюють у воєнних злочинах. - Обстріл Донеччини та вибухи у Харкові. Під ворожим ударом також Дніпропетровщина та Херсонщина. - Історична мить! Євросоюз офіційно розпочав переговори з Україною про її вступ. - Програш Росії. Європейський суд з прав людини визнав державу-агресорку винною у систематичних порушеннях прав людини в Криму. - Рада Європейського Союзу продовжила тимчасовий захист для понад чотирьох мільйонів українців ще на півтора роки - до березня 2026 року . - Вдруге пішов на фронт після ампутації ноги і загинув. Стало відомо про смерть відомого українського хореографа Антона Смецького. - Запобіжний захід для Миколи Тищенка обирає Печерський райсуд столиці. Прокурори просять для скандального нардепа цілодобовий домашній арешт. Тищенка підозрюють у причетності до незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. - Рекордну кількість ухилянтів затримали на Одещині. Сотня чоловіків намагалися втекти з України через молдовський кордон. До схеми незаконних переправлень входив правоохоронець. - Дівчина на тракторі. На Миколаївщині вчаться долати дефіцит кадрів у сільському господарстві. - Крапка у справі, яка тривала майже півтора десятиліття. Засновник сайту Вікілікс Джуліан Ассанж підпише угоду з американським правосуддям і вийде на волю. - Унікальний вантаж. На Землю вперше у світі прибув зонд зі зразками ґрунту зворотнього боку Місяця. - Коли запрацює метро на Теремки? У столиці завершують ремонт між станціями метрополітену, де взимку сталася розгерметизація тунелю.