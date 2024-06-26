Новини ТСН онлайн 16:00 26 червня. Обмін полоненими, справа Тищенка, новий генсек НАТО

Новини України та світу станом на 16:00 середи, 26 червня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Ворожа авіація 11 разів з боку Бєлгорода КАБами бомбардувала укріплення ЗСУ поблизу Ліпців. - Одного цивільного росіяни вбили, ще двох поранили на Херсонщині. - 53-й обмін полоненими ще не завершився. - Україна вимагає від Росії списки депортованих дітей. - Нідерландський прем'єр Марк Рютте стане генсеком НАТО після Єнса Столтенберга. - Замість Жозепа Борреля представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки стане естонська прем'єрка Кая Каллас. - Охоронцю Тищенка Сергію Цубері обирають запобіжний захід. - Скандал довкола Київського симфонічного оркестру.