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Новини ТСН онлайн 16:00 27 червня. Студентів мобілізують, росіяни знищили Херсонес і “мирний” план

Новини ТСН онлайн 16:00 27 червня. Студентів мобілізують, росіяни знищили Херсонес і “мирний” план

Новини ТСН онлайн 16:00 27 червня. Студентів мобілізують, окупанти знищили Херсонес і “мирний” план

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Новини України та світу станом на 16:00, 27 червня 2024 року, в огляді ТСН

     

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