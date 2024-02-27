Новини ТСН онлайн: 16:00 27 лютого. На українсько-польському кордоні ростуть черги вантажівок!

Новини України та світу станом на 16:00, 27 лютого 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Нічна атака на Херсонщину. Росіяни обстріляли села Львове та Дніпровське. Троє людей зазнали поранень - Ворожий безпілотник із вибуховим пристроєм упав у селі на Сумщині - Мінус літак. Українські воїни збили російський Су-34 - Окупанти атакують одразу на семи напрямках. Біля Авдіївки ворог зміг захопити Степове і Сєверне - але ЗСУ не дають їм закріпитися - Європарламент проголосував за виділення 50 млрд євро Україні - Чи будуть війська союзників в Україні - гучна заява Макрона та рішення Паризької конференції - Корейська зброя. Заводи КНДР працюють на Росію і вже відправили понад три мільйони снарядів, заявляють у Сеулі - У Варшаві влаштували марш аграріїв. До фермерів приєдналися лісники, мисливці та шахтарі. - На українсько-польському кордоні ростуть черги вантажівок. На ПП "Корчова-Краківець" - понад 2,5 тисячі фур - Колишній нардеп Сергій Пашинський вийшов з-під варти під заставу у 272,5 млн грн. Пашинському інкримінують оборудки з пальним для ЗСУ - У Києві вантажівка протаранила трамвай - кабіну повністю розтрощено, водій і пасажири - уціліли дивом - Пані за кермом вантажівок. Побільшало жінок, які йдуть вчитися кермувати фурами. Навчання оплачує уряд Швеції - Наркотики з кавовим ароматом. У Кропивницькому правоохоронці викрили цех, де у промислових масштабах синтезували психотропні речовини, замасковані під каву - У Рівному відкрили спортивний майданчик для поранених воїнів