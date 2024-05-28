Новини ТСН онлайн 16:00 28 травня. Унікальні кадри Вовчанська і пограбування банку з тунелю

Новини України та світу станом на 16:00, 28 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Унікальні кадри Вовчанська з дрона і ексклюзив нашого кореспондента з околиць міста, де точаться вуличні бої. - 17-ро поранених та одна загибла на Харківщині. На Донеччині теж є жертви: результати російських обстрілів українських міст. Під ударом також Нікополь, Запоріжжя, Суми та Миколаїв. - Удар по гіпермаркету у Харкові: триває розбір завалів. Опізнали 16 із 17 тіл. - Нова безпекова угода і 30 F-16 для України: результати візиту Зеленського до Бельгії - Чи дозволять Україні бити по цілях на території Росії: яка позиція міністрів оборони країн ЄС. - Викопали тунель та зробили отвір у стіні: пограбування банку у Чернігові. Підривників затримали. - Крадіжка на мільйон. У Кривому Розі чиновників та підприємців упіймали на розкраданні державних грошей на ремонт укриттів. - Електроенергія подорожчає вже з 1 червня. Якими будуть нові тарифи на світло і яка ситуація з відключеннями? - Сльозотеча, нежить та набряк у горлі - що робити із сезонними алергіями. - У Львові народилася дівчинка з вагою понад 5 кілограмів і зростом 60 сантиметрів.