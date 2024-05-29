Новини ТСН онлайн 16:00 29 травня. сюрприз від Швеції! Відома дата реваншу Усика і Ф'юрі!

Новини України та світу станом на 16:00, 29 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - ЗСУ змогли стабілізувати ситуацію на прикордонні Харківщині, однак ворог готується до нової атаки на півночі України - каже міністр Оборони Рустем Умєров. - Хто з країн-союзниць вже підтримав дозвіл Україні на удари по законних цілях на території росії? - Швеція виділить ще понад 1 мільярд євро на потреби української армії. Надасть літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890 і увесь свій запас бронетранспортерів 302. - Як десантники 95-ї поліської бригади у Серебрянському лісі нищать загарбників десятками і відбивають штурми ще на підступах до наших позицій - репортаж кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко. - У Селидовому на Донеччині уже двоє загиблих після атаки російськими КАБами. На місці удару знайшли тіло загиблого 13-річного підлітка. - Реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня в столиці Саудівської Аравії - заявив голова генерального управління з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх. - Як поранені бійці стають призерами спортивних змагань та рекордсменами. Український стронгмен Ігор Головко безкоштовно тренує ветеранів у Рівному.