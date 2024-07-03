Новини ТСН онлайн 16:00 3 липня. Наступ на Часів Яр, як знищили «Серпухов», новий транш МВФ

Новини України та світу станом на 16:00, 3 липня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Завтра — День жалоби у Дніпрі: через ворожу атаку у місті загинули пʼятеро людей, 39 постраждали. - На фронті критична ситуація. Росіяни фактично стерли із мапи район "Канал" у Часовому Яру. - Штучний інтелект на полі бою: українська компанія-розробник нині тестує новітній роботизований кулемет «Wallie». - Операція «Рибалка»: у Головному управлінні розвідки розповіли, як саме знищили бойовий катер "Серпухов" Балтійського флоту РФ у квітні. - Україна отримала новий транш від міжнародного валютного фонду, держбюджет поповнився на майже 2,2 мільярда доларів. - Україна отримає від США дозвіл бити вглиб російської території, якщо РФ розширюватиме фронт. - Значні дощі грози і навіть град! У низці областей України оголосили перший та другий рівень небезпеки. - Графіки знеструмлень стануть жорсткішими. Коли ситуація поліпшиться? - Ще чотири пляжі офіційно відкрили в Одесі, 15 ще проходять перевірки.