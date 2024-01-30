Новини ТСН онлайн: 16:00 30 січня. Де тіла з Іл-76, що із Залужним, терористи в ООН?

Новини України та світу станом на 16:00 вівторка, 30 січня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Збиття Іл-76. Росія, яка заявляє про загибель українських полонених, не пропонує Україні забрати тіла. У ГУР розповіли подробиці. - Збитий ворожий літак та спроба росіян оточити Авдіївку - останні новини з фронту. - У Гуляйполі літнє подружжя дивом вціліло під російськими "Градами". - Що із Залужним? Хто стоїть за чутками про звільнення головнокомандувача ЗСУ? - Генсек НАТО у Вашингтоні. Чи скоро буде військова допомога для України? - Терористи в ООН? Ізраїль звинуватив 190 співробітників Органзації Об'єднаних Націй у допомозі ХАМАС. - Справа про 1,5 млрд грн на снаряди для армії. Підозрюваного Лієва відпустили на час розслідування. Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід. - Агітував за Росію - і отримав два роки за ґратами. На Вінничині відправили до в'язниці панотця московського патріархату. - Останній день до подання декларацій. Що чекає на чиновників, які приховали статки? - Шахрайська оборудка. Студентка "замаскувалася" під пораненого воїна і видурила 800 тисяч гривень. - Трагедія на сільському ставку. На Тернопільщині знайшли тіла трьох зниклих дітей. - Демографічна криза. Чи вдасться повернути біженців додому? Як українці наважуються на народження дітей під час війни? - "Бахмутська балада": у Києві показали унікальні світлини з війни. - Викриття секретного агента Едіка: як пуголовок прославив Вінницький водоканал