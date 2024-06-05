Новини ТСН онлайн 16:00 5 червня. Обшук у заступника Кличка, негода нашкодила і дилема громадянства

Новини України та світу станом на 16:00 середи, 5 червня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Обшук у заступника Кличка: у чому підозрюють Костянтина Усова? - - Негода проти графіків: як обриви електромереж у 8 областях вплинуть на вимкнення світла по всій країні - Більше 110 бойових зіткнень: як минула доба на фронті - Військові навчання у столиці та області: скільки триватимуть і що робити цивільним? - Дослухатися до Міноборони чи до уряду: що робити юнакам, яким виповнилося 17 за кордоном? - Поїхав у відрядження і зник: чому чернівецький депутат не повернувся із Румунії? - Дилема громадянства: прикордонники пояснили, чому власників іноземних паспортів не випускають з України - Кріт у Генштабі : у Молдові виявили російського агента у військовій верхівці - Двоє загиблих, 16 поранених, пошкоджені електромережі, об`єкти інфраструктури, приватне житло: підсумки російських обстрілів цієї доби - Харківщина у вогні. Через ворожі обстріли загорівся ліс - Керівники міняються, а квартири не з`являються: чого вимагали кияни під місцевою адміністрацією? - Пів року і 150 кілометрів: загадкова історія пошуків Соні із Рівного