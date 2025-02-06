Новини ТСН онлайн 16:00 6 лютого. Харків під атакою, більше винищувачів і аномальне тепло

Новини України та світу станом 16.00, 6 лютого 2025 року, в огляді ТСН. - Цієї ночі ворог запустив по Україні 77 БПЛА та 2 балістичні ракети «Іскандер-М». - По Харкову били дронами - дісталося найбільшому ринку Східної Європи — «Барабашово». - Двох жителів росіяни поранили з дронів у Херсоні. - Курська операція набирає обертів. Z-активісти виють про потужний удар. - Скільки вояків не дорахувалася ворожа армія за минулу добу? - Цивільні українці у російських тюрмах. Чому їх практично не обмінюють, як військових? - Рамштайн вже наступного тижня. - Захищати мирні міста з повітря прибули французькі літаки Міраж-2000. - Енергетична ізоляція Калінінграда наближається! - Данія починає посилений контроль за російськими танкерами. - Азербайджан готує звернення до міжнародного суду - через катастрофу рейсу "Баку-Грозний". - Приватний нотаріус обчистила рахунки померлих людей на понад 1 мійльон гривень. - Голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа намагається пояснити як "заробила" 160 млн гривень. - На Київщині у Дніпрі сапери ДСНС виявили уламки ворожого безпілотника. - Британці тренують роботизовану собаку-сапера. - Аномальне тепло: січень 2025 року став найтеплішим у світі за всю історію спостережень