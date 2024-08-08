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Новини ТСН онлайн 16:00 8 серпня. Наступ на Суджу, обстріли Сумщини, дитячий вагон Укрзалізниці

Новини ТСН онлайн 16:00 8 серпня. Наступ на Суджу, обстріли Сумщини, дитячий вагон Укрзалізниці

Новини ТСН онлайн 16:00 8 серпня. Наступ на Суджу, обстріли Сумщини, дитячий вагон Укрзалізниці

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Новини України та світу станом на 16:00, 8 серпня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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