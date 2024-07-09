Новини ТСН онлайн 16:00 9 липня. Збив дитину і втік, жалоба в містах, очікування від саміту НАТО

Новини України та світу станом на 16:00, 9 липня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - У Вінниці обирають запобіжний захід водію, який насмерть збив 5-річного хлопчика на пішохідному переході та втік. - Київ та Кривий Ріг - у жалобі. Після вчорашнього ракетного обстрілу десятки загинули, поранених - сотні. - До 12-ти зросла кількість загиблих у зруйнованому будинку на столичному Сирці. Рятувальники продовжуть розбирати завали. - В "Охматдиті" завали знищеного російською ракетою корпусу розбирали майже добу. - Цілеспрямований удар. СБУ виявила нові частини ракети Х-101, якою росіяни вдарили по «Охматдиту». - Прощання з героєм. У столиці попрощалися з Володимир Сергієвський на псевдо "Ірландець". - Що чекати Україні від ювілейного саміту НАТО? До Вашингтона прибув Володимир Зеленський. - Після атаки на "Охматдит" візит до України анонсував лідер угорської опозиції. - Білорусь та Китай влаштують спільні навчання неподалік від українських кордонів. - У Дніпрі затримали пʼятьох чоловіків, які наживалися на полеглих військових. - Ситуація з енергетикою. Які обмеження чекають на українців сьогодні? - Сонячні електростанції та акумулятори. Як держава допомагатиме кредитувати будинки та підприємства для енергонезалежності? - Україну накрила спека до +41. У яких регіонах буде найгарячіше?